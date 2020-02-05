Son dakika: Van'daki ikinci çığ faciası! 26 kişi yaşamını yitirdi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 26 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 31'e yükseldi.

İKİNCİ ÇIĞ FACİASI: 26 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci çığ faciasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, "8 jandarma ve 3 korucumuzu kaybettik" dedi.

Soylu'nun hemen ardından açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 12 sivil vatandaş olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Van Valisi Bilmez, "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



