Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında 29 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, 36 askerin de hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.
Son dakika: 29 şehit 36 yaralı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit olurken 36 askerimiz de yaralandı.
28 Şubat 2020 Cuma 02:01
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