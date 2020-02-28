banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Son dakika: 29 şehit 36 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit olurken 36 askerimiz de yaralandı.

Son dakika: 29 şehit 36 yaralı
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında 29 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, 36 askerin de hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.