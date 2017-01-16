Soluk borusuna yemek kaçan genç, hayatını kaybetti

Çalışmak için gittiği İstanbul’da yediği yemek soluk borusuna kaçan 21 yaşındaki Afşinli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün İstanbul otogarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin ilçesine bağlı Emirilyas Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Abdurrahman Doğan isimli genç, çalışmak amacıyla İstanbul’a gitti. İstanbul otogarında çalışmaya başlayan Doğan, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği sırada aniden öksürmeye başladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Doğan, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabası, Doğan’ı hayatta tutmak için yeterli olmadı. 21 yaşında hayata veda eden Abdurrahman Doğan’ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Afşin’e getirilerek defnedildi.



