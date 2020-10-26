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Sokakta ve caddede sigara içmek yasaklandı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda il genelinde meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Sokakta ve caddede sigara içmek yasaklandı
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Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında, meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Koronavirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan yeni karara göre, salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park, kamunun ortak kullandığı alanlar ve benzeri yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak. Yine alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında adli makamlara suç duyurusuna bulunulacak.


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