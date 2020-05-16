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Sokakta maske takmayanın cebi de yanacak

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede sokağa çıkan tüm vatandaşlar için maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Sokakta maske takmayanın cebi de yanacak
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Bu zorunluluğa uymayanlara, Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi uyarınca 250 TL’den 1000 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecek.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Elbistan’da zorunlu hale getirildi. Kahramanmaraş İl Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı bu önemli karar, Elbistan Kaymakamlığı’nca kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, vatandaşların cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için mutlaka maske takmaları gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla; 16 Mayıs 2020 Cumartesi tarihinden itibaren ilçemiz genelinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Vatandaşlarımızın cezai müeyyidelerle karşılaşmaması bakımından, maske takma zorunluluğuna riayet etmeleri önemle rica olunur.”

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi ise şu şekilde: “Bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 TL'den 1000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir.”


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