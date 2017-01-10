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Sokak satıcılarına operasyon: 5 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sokak satıcılarına operasyon: 5 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla kapsamlı bir operasyona imza attı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, 1’i bayan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 109 adet extacy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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