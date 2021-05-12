Sokak satıcılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışması sonucu yakalanan 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Elbistan ilçe merkezinde yapılan çalışma neticesinde 4 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 fişek halinde toplam 1.03 gram metamfetamin maddesi, 6.44 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi. Şüphelilerden 2’si, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.