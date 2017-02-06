Sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyorlar

Elbistan’da bir grup gönüllü tarafından kurulan ve kısa adı ELHAYKODER olan, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besleyip, yaralı olanları ise tedavi ediyorlar.

Oğuz Yapıcı’nın dernek başkanlığını üstlendiği, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, her fırsatta Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde bulunan çöplük mevkiine giderek, burada sokak hayvanlarına yem bırakıyorlar.

Kendi imkânları ile oluşturdukları barınaklara sığınan sokak hayvanlarını ve yavrularını kendi elleri ile besleyen dernek üyeleri, aynı zamanda yanlarında getirdikleri ilaç ve kremlerle de yarası olan hayvanların pansumanlarını yapıyorlar.

Sokakta bulunan yüzlerce hayvanın ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulamadığını, açlık nedeniyle bazılarının telef olduğunu dile getiren dernek üyeleri, aşırı soğuklardan korunmaları ve sığınabilecekleri bir barınaklarının olması için kendi imkânları ile yuvalar yaptıklarını hatırlatarak, bu çalışmalara herkesin destek olmasını istediler.

Sıcak bir yuva ve yiyeceğe her canlının ihtiyacı olduğunu belirten dernek üyeleri, her fırsatta çöplük mevkiine veya diğer alanlara giderek, lokantalardan ve tavukçulardan topladıkları kırıntılar ve yiyecekleri, bu hayvanlara verdiklerini ifade ettiler.

Çöplük alanında bulunan birçok sokak köpeğinin yavrulu olduğunu da anlatan dernek üyeleri, “Elbistan’da sokak hayvanlarının barınabileceği bir barınak bulunmuyor. O nedenle dernek üyelerimizle birlikte kendi imkânlarımız ile topladığımız kasalar, brandalar ve kutular ile barınaklar yaptık. Onlarca sokak köpeği bu barınaklara sığındılar. Soğuk havanın etkisinden bu barınaklarda korundular. Dernek üyeleri olarak her fırsatta buraya gelerek, sokak köpeklerini besliyoruz. Tavukçulardan kendi imkânlarımız ile aldığımız kırıntıların yanı sıra, bazı lokantalardan topladığımız yemek artıklarını, bu hayvanlara veriyoruz. Soğuk kış günlerinde bu hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bütün vatandaşlarımızın kendi imkanları ölçüsünde sokak hayvanlarına yardımda bulunmalarını istiyoruz. Hiç olmazsa kapılarının önlerine bir kap yiyecek ve su bırakabilirler. Bu dünyada yalnız insanlar yaşamıyor. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor” dediler.