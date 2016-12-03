Sokak hayvanlarına şefkat eli

Elbistan’da bir grup gönüllü, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı. Her gün kendi imkânlarıyla aldıkları yiyecekler ile besledikleri sokak hayvanları için bir barınak isteyen gönüllüler, bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi’nden destek istiyorlar.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Elbistan temsilcisi Yücel Özpolat, kış şartlarının çok ağır geçtiği Elbistan’da, sokakta yüzlerce hayvanın yaşam savaşı verdiğini ifade ederek, bir barınak kurulması halinde bu hayvanların gönüllüler tarafından besleneceğini söyledi.

Elbistan’da 50’ye yakın gönüllünün bir arada olduğunu belirten Özpolat, ilçede sokak hayvanları için dernek kurmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Dernek çatısı altında buluştuktan sonra gönüllü sayısının daha da artacağına inandığını dile getiren Özpolat, tek sorunlarının ise barınak yokluğu olduğunu söyledi.

Gönüllüler ile birlikte Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u ziyaret ettiklerini ve dosya sunduklarını ifade eden Özpolat, bu konuda her kesimden destek beklediklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenmesi için her gün kendi imkânları ile yiyecek temin ettiklerini, bu yiyecekleri hayvanların bulunduğu alanlara kendi araçlarıyla götürdüklerini ve sokak hayvanlarını beslediklerini belirten Özpolat, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan’da bilindiği gibi kış şartları çok ağır geçiyor. Sokaklarda ise yüzlerce hayvan yaşıyor. Bu hayvanların beslenmesi amacıyla bizler kendi imkânlarımız ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak, bir barınak alanı bulunmadığı için bu işte çok zorlanıyoruz. Sorun ile ilgili olarak Elbistan Kaymakamımız sayın Tuncay Akkoyun ile bir görüşme yaptık. Barınak ihtiyacımızı dile getirdik. Bizler sokak hayvanlarının barınabileceği bir barınak istiyoruz. Barınak yapıldığı taktirde biz sokak hayvanlarına bakabiliriz. Tamamen kendi imkânlarımız ile günlük 70 kilo tavuk kırıntısı topluyoruz. Bu yiyecekleri şehrin değişik noktalarına bırakarak, sokak hayvanlarını besliyoruz ama barınak olmadığı için yeterli gelmiyor. Lokantalardan, kasaplardan artıkları toplayabiliriz.”

Barınak yapılması halinde işlerinin kolaylaşacağını ifade eden KİHAYKO Temsilcisi Yücel Özpolat, “Barınak yapılması halinde gönüllü sayımızın artacağını biliyoruz. Zaten Elbistan’da bir dernek kuracağız. Elbistan Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi’nin barınak konusunda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bu konuda görüşmelerde bulunuyoruz” diye konuştu.



