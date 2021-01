Sokak hayvanlarına can oldular

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER), sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmek için anlamlı bir kampanya başlattı. ‘20 TL bağış’ kampanyasına toplumun tüm kesiminden destek yağdı. Kampanyada hedeflenen 1 ton yem hedefi, 3 katına çıktı. Kısa sürede 3 ton yem ve 500 adet de ekmek temin edildi. Temin edilen yemleri, kış şartları ve pandemi sürecinde yaşamları daha da zorlaşan hayvanlara ulaştırmak amacıyla Kaynarca göleti civarında toplandı. Burada gönüllü olarak katılan vatandaşlar arasında görev taksimi yapıldı. Araçlara yüklenen yemler ve ekmekler, şehrin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına can katmak üzere dağıtıldı.

Organizeye, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği, Elbistan Genç Kızılay, Can Kulağı, İyilik-Der ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Yemleme programı, Pınarbaşı mesire alanından başladı. Burada kendilerine uzanacak bir el bekleyen sokak köpekleri, dağıtılan yemlerle karınlarını doyurdu. Katılımcıların daha sonraki durağı, Nurhak karayolu üzerinde bulunan çöplük bölgesi oldu. Burada onlarca köpek, katılımcılar tarafından tek tek beslendi. Organizenin son durağı ise hayvan barınağı oldu. Hayvan barınağında çoğu yavru köpekler, kaplara bırakılan et ve tavuk parçaları ile ekmekleri yemek için birbirleri ile yarıştı. Özellikle yavru köpekleri kucaklarına alarak seven katılımcılar, can dostlarına şefkat göstermekten de geri durmadı.

Etkinlikle ilgili olarak Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) yönetiminden yapılan açıklamada, kampanyaya katılan herkese teşekkür edildi.

Sokak hayvanlarının, zorlu kış mevsiminde yaşam şartlarının daha da ağırlaştığını belirten ELHAYKODER yönetimi, “Dernek olarak, bu dünyayı paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde de en büyük desteği, gönüllü bağışçılarımız ve vatandaşlarımızdan görüyoruz. El birliği ile can dostlarımızı soğuktan korumak, aç ve susuz kalmalarını önlemek için 20 TL bağış kampanyası başlatmıştık. Toplumumuzun hemen her kesiminden kampanyamıza büyük ilgi gösterdi. 1 ton hedefimiz vardı 3 ton yem toplandı. Toplanan bu yemleri, yine gönül ve el birliği içinde dağıtmanın, can dostlarımıza can olmanın sevincini yaşadık. Kampanyamıza destek olan, dağıtım etkinliğine katılan herkese teşekkürü borç biliriz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Sokak hayvanlarına yiyecek ve su vermek, sevgimizi göstermek ve onları koruyup kollamak için tüm Elbistanlılara çağrıda bulunuyoruz. Çevremizdeki canlılara karşı duyarlı olalım. Soğuk kış günlerinde kapı önlerine yemek artıklarımızı ve bir kap su bırakmayı unutmayalım” ifadeleri kullanıldı.