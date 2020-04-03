Sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs salgını sebebiyle il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha rahat ve sağlıklı barınmaları ve beslenmeleri için yaptığı yuvaları da dezenfekte edip, temizledikten sonra yem odaklarına yeni mamalardan bıraktı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak’ta yürütülen temizlik, bakım ve taze yem bırakımı diğer ilçelerde de devam edecek.

Vatandaşların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Sokak hayvanları bize emanettir. Onların her türlü ihtiyaçlarını, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı önlemlerimizi alarak gidermeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.