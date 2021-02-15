Sokak hayvanları için besleme noktaları yerleştiriliyor

Kar yağışı ve soğuk havanın en çok etkilediği ilçede beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için doğaya yem bırakan Nurhak Belediyesi ekipleri, yeni bir çalışmanın startını verdi.

Soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Nurhak Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlara beslenme noktaları yerleştirdi. Şimdilik sadece ilçe merkezi ile sınırlı tutulan beslenme noktası çalışmalarının kırsal mahallelere de yayılacağı belirtildi.

‘Onlarsız olmaz’ sloganı ile gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Nurhak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, “İlçemizin belirli yerlerine, sokaktaki canlar için besleme noktaları yapıyoruz. Şimdilik sadece merkezde olan noktalara mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni noktalar eklenecektir” açıklaması yapıldı.