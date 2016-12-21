Sokak hayvanları için barınak yaptılar

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, dondurucu soğukta dışarıda yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının sığınmaları amacıyla, kendi imkânları ile barınak yaptılar.

Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde bulunan çöplük mevkiinde hazırlanan barınaklar, kış soğuğunda dışarıda kalan sokak hayvanları için sığınak olacak.

Dernek yöneticileri, Elbistan’daki birçok gönüllünün çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi veya Elbistan Belediyesi’nin kalıcı barınak yapmasını istediler.