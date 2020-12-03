Sokağa çıkma yasağını ihlal edip kumar oynarken yakalandılar

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda saat 21.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerden itibaren kural ihlallerine yönelik denetimlerini arttırıyor. Kısıtlamadan muaf olmadıkları halde sokağa çıkan vatandaşlara 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesiliyor. Bu çerçevede denetimlerde bulunan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynandığını tespit etti. Söz konusu adresteki 5 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi.