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Sokağa çıkma yasağında unutulmadılar

Elbistan Belediyesi ekipleri, korana virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve su bıraktı.

Sokağa çıkma yasağında unutulmadılar
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Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların aç ve susuz kalmaması için yoğun mesai harcayan Elbistan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bıraktı.

 

Onlar bize emanet

 

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı tüm birimlerin ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Başkan Gürbüz, “İlçemizde korona virüs ile etkin bir mücadele vermemizin yanı sıra, yaşanan bu zor süreçte sevimli dostlarımızı da sahip çıkıyoruz. Sokaktaki hayvan dostlarımızın bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için ekiplerimize talimat verdik. Park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ekiplerimiz mama, yem, yiyecek ve su bırakıyorlar. Vatandaşlarımızın aklı onlarda kalmasın, biz her zaman sokak hayvanlarımızın yanındayız, onlar bize emanet” dedi.




Yerel Manşetler
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Sokağa çıkma Yasağında Unutulmadılar