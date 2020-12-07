Sokağa çıkma yasağında ceza yazılan kişi sayısı belli oldu

Ceza kesilenler arasında karantinada kalması gerekirken hem karantina hem de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişinin olduğu öğrenildi.

Elbistan’da iki gün süren sokağa çıkma yasağında sakinlik hakim oldu. Pandemi sürecinde yaklaşık 6 aylık aranın ardından tam gün uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonunda cadde ve sokaklar boş kaldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Bazı vatandaşlar, işyerlerinin açık olduğu 10.00-17.00 saatleri arasında kısa süreli alışveriş için sokağa çıktıkları görüldü. Polis ekipleri kentteki sokak ve caddelerde devriye gezerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları uyararak idari işlem uyguladı.

Elbistan’da 56 saatlik sokağa çıkma yasağına uyum oranı yüksek olsa da; kurallara uymayanlar da cezadan kurtulamadı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 42 kişiye, kişi başı 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlardan birinin, karantina kuralını da ihlal ettiği belirlendi. Söz konusu şahıs, polis ekipleri nezaretinde Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurduna gönderildi. Ayrıca, maske takmayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde toplam 9 bin TL ceza kesildi.