Sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirildi

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede sokağa çıkan tüm vatandaşlar için Cumartesi gününden geçerli olmak üzere maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Yeni tip kornavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Elbistan’da zorunlu hale getirildi. Kahramanmaraş İl Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı bu önemli karar, Elbistan Kaymakamlığı’nca kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, vatandaşların cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için mutlaka maske takmaları gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla; 16 Mayıs 2020 Cumartesi tarihinden itibaren ilçemiz genelinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Vatandaşlarımızın cezai müeyyidelerle karşılaşmaması bakımından, maske takma zorunluluğuna riayet etmeleri önemle rica olunur.”