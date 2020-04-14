Sokağa çıkamayınca kampanyaya bağışını polis aracılığı ile yaptı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oluyor. Elbistan’da yaşayan Yaşar Pişkin adlı bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı koronavirüs salgını kapsamında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ adlı Milli Dayanışma kampanyasına bağışta bulunmak istedi. 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Pişkin, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Pişkin’in adresine giden Yunus ekipleri, bağış için ayırdığı 1000 TL’yi alarak kampanya için açılan hesaba yatırdı. Dekontunu da tekrar Pişkin’e teslim etti.

Pişkin, talebinin yerine getirilmesi için yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına destek olmak istedim. Bu çorbada benim de bir tuzum olsun diye 1000 TL bağış yapmaya karar verdim. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğum için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yardım istedim. Sağ olsunlar hemen gelerek bağışı yaptılar ve dekontumu da bana teslim ettiler. Ülkemiz, koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Birlik ve beraberliğimizin arttırılması gereken bir gündeyiz. İnşallah, benim ve ülkemizdeki birçok insanların yardımları ile birliğimiz pekişecek. Herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.



