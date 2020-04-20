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Sokağa çıkamayan vatandaşın ilacını zabıta aldı

Elbistan’da bir vatandaş sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeğeninin ilaçlarını alamayınca, Elbistan Belediyesi’ne mesaj atarak yardım istedi.

Sokağa çıkamayan vatandaşın ilacını zabıta aldı
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Belediyenin whatsapp ihbar hattına mesaj atarak ilaçlarının alınması konusunda yardım isteyen vatandaşın bu çağrısı, zabıta müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Gribal enfeksiyon nedeniyle ilaçlarının alınması gereken Mehmet Küçük adlı vatandaş sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilaçlarını alamayınca, Belediyenin whatsapp ihbar hattına ‘sokağa çıkma yasağından dolayı yeğenimin ilaçlarını çıkıp alamıyorum Elbistan Belediyesi olarak yardımcı olabilir misiniz?’ diye mesaj atarak yardım istedi. Mesajı alan belediye personeli durumu hemen zabıta müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri gerekli tedbirleri alarak vatandaşın evine gitti ve ilaç reçetesini teslim aldı. Daha sonra eczaneye giderek reçetede yazılı olan ilaçları alan ekipler, vatandaşın evine giderek hem ilaçları teslim etti, hem de ilaçların kullanımı ile ilgili eczaneden aldıkları bilgiyi vatandaşa titizlikle anlattı.

İlaçları teslim alan Mehmet Küçük isimli vatandaş, “Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan başta Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz olmak üzere, emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.



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