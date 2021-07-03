Söğütlü’nün kıyısındaki Doğal Kamp Alanı’nın ÇED süreci başladı

Elbistan Belediyesi, ilçenin turizm potansiyeline katkı sunacak özel bir projenin startını verdi. İlçeye bağlı Gündere Mahallesi’nin Pınarbaşı mevkiinde toplam 60 dönümlük alana ‘Doğal Kamp Alanı’ kurulması planlanıyor. Söğütlü Çayı’nın hemen yanı başındaki Doğal Park Alanı ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Proje kapsamında, çadır karavan alanı, otopark, macera parkı, açık hava sineması, ok meydanı, dart alanı, hobi bahçesi, ortak alanlar, atv yolu, atv park alanı, bungalov evler, restoran ve işletme binası yapılması planlanıyor. Tesis bünyesinde inşaat aşamasında 11 işletme aşamasında 20 kişi çalışması öngörülüyor.

Günübirlik ziyaretçi ağırlayacak Doğal Kamp Alanı’nda vatandaşlar, şehrin stresinden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilecek. Ayrıca kentin turizm potansiyelinin artması yönünde de ciddi katkı sunacak proje ile ilçeye şehir dışından ziyaretçilerin gelmesi planlanıyor.

Bölgede bir ilk olacak proje hakkındaki detayların, ÇED sürecinin ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.