Söğütlü’deki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Elbistan Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından, Söğütlü Çayı’ndaki balık ölümleri ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

Çaydan alınan ölü balık numunelerinde herhangi bir zehirlenme ya da hastalık bulgusuna rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, ölümlere aşırı tarımsal sulama nedeniyle suda artan ötrofikasyona bağlı oksijen kaybının yol açtığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Söğütlü Çayı’nın Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı köprüsü civarındaki balık ölümlerinin ardından Elbistan Belediyesi Çevre Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmıştı. Balık numuneleri laboratuarda incelenmiş ve ölümlerin sebebinin belirlenmesi amaçlanmıştı.

Söz konusu araştırmanın sonucuna ilişkin Elbistan Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Söğütlü Çayı’nda yaşanan balık ölümleri, paydaş birimlerce ivedilikle incelemeye alınmıştır. Sözü geçen olayla alakalı, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü gibi paydaşlarımızca yapılan numune ve su örneklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır. Sözü geçen olayla alakalı, tarımsal faaliyetlerin sıklaşması ve oluşan su birikintilerine tekrar yenileri gelmediği için yani ötrofikasyon meydana gelmiştir. Çevre Müdürlüğü olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Ötrofikasyon nedir?

Ötrofikasyon, göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasıdır. Bu durum sudaki çözülmüş oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden olabilir. Ötrofikasyon sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden olabilir. Ötrofikasyonun ileri safhalarında oksijen tükeneceği için ilgili sistem önce bataklığa sonra çayıra dönüşerek su formundan kara formuna geçer.”