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Söğütlü’deki balık ölümleri korkutuyor

Söğütlü Çayı’nın şehir merkezinden geçtiği noktalarda yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Söğütlü’deki balık ölümleri korkutuyor
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Ölü balıklarının çoğunun yavru olduğu dikkatlerden kaçmazken; vatandaşlar ise ölümlerin su azlığı nedeniyle yaşandığını dile getirdiler.

İlçeye bağlı Tapkıran Mahallesi yakınlarından doğan ve kilometrelerce kat ettikten sonra Elbistan şehir merkezini geçerek Ceyhan Nehri’ne karışan Söğütlü Çayı’nın debisi, yaz ayları ve tarımsal sulama nedeniyle yok denecek kadar azalıyor. Bentlerle önü kapatılan suyun, aşağı kesimlere ulaşmaması ve çayın kurumaya yaklaşması, canlı yaşamını da tehlikeye atıyor. Bu durumun en acı örneği ise Tepebaşı Mahallesi’ndeki Tepebaşı Köprüsü civarında yaşandı. Köprünün sağlı sollu her iki tarafında da çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu.

2016’da yaşanan katliam kadar büyük çaplı olmasa da yaşanan balık ölümlerinin, çay yatağındaki su azalmasına bağlayan vatandaşlar, yetkililerden bu duruma el atmalarını istedi.

Balıkların, durgunlaşan suda oksijen azlığı nedeniyle öldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Söğütlü Çayı yaz sezonuyla birlikte sıcakların artması, tarımsal sulamanın artması nedeniyle kuruma seviyesine geliyor. Azalan sudaki oksijen yetersizliği de balık ölümlerine neden oluyor. Şuanda Söğütlü Çayı’nın yüzeyi binlerce balık ölüsü ile dolu. Çok yazık. Bu görüntü hepimizin vicdanını sızlatıyor” dediler.

Çayla Ceyhan Nehri arasındaki bölüme belli oranda can suyu bırakılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, “Bu konuda mutlaka bir adım atılmalı. Tarlalar sulansın sulanmasına da bu canlıların ne suçu var. Söğütlü Çayı’nda yaşamını korumak elimizde” şeklinde konuştular.

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