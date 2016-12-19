Elbistan’ın çorak topraklarını suya kavuşturacak olan barajların yapımı amacıyla çalışmalar hız kazanırken, 115 bin dekarlık araziyi sulayacak olan Söğütlü ve Hasanalili Barajları için proje hazırlanacak. Bu amaçla yapılacak ihale ise 4 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları tamamlanan Söğütlü ve Hasanalili Barajları için bir adım daha atıldı.

Her iki baraj için gerekli olan projenin hazırlanması amacıyla, Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale düzenlenecek.

Her iki barajla alakalı olarak açıklanan ihale ilanında, şu cümlelere yer verildi:

“Hasanali ve Tapkırankale (Söğütlü) Barajı Sulaması Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.”

7 bin 862 hektar (78 bin 620 dekar) tarım arazisinin sulanması, 1 adet terfi istasyonu, borulu sulama şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait sulama projesinin hazırlanması için yüklenici firmaya 480 gün süre tanınacak.