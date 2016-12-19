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Söğütlü ve Hasanalili Barajları için proje hazırlanacak

Elbistan’ın çorak topraklarını suya kavuşturacak olan barajların yapımı amacıyla çalışmalar hız kazanırken, 115 bin dekarlık araziyi sulayacak olan Söğütlü ve Hasanalili Barajları için proje hazırlanacak.

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Söğütlü ve Hasanalili Barajları için proje hazırlanacak

            Elbistan’ın çorak topraklarını suya kavuşturacak olan barajların yapımı amacıyla çalışmalar hız kazanırken, 115 bin dekarlık araziyi sulayacak olan Söğütlü ve Hasanalili Barajları için proje hazırlanacak. Bu amaçla yapılacak ihale ise 4 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları tamamlanan Söğütlü ve Hasanalili Barajları için bir adım daha atıldı.

Her iki baraj için gerekli olan projenin hazırlanması amacıyla, Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale düzenlenecek.

Her iki barajla alakalı olarak açıklanan ihale ilanında, şu cümlelere yer verildi:

“Hasanali ve Tapkırankale (Söğütlü) Barajı Sulaması Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.”

7 bin 862 hektar (78 bin 620 dekar) tarım arazisinin sulanması, 1 adet terfi istasyonu, borulu sulama şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait sulama projesinin hazırlanması için yüklenici firmaya 480 gün süre tanınacak.

Hasanali Barajı ile 3.047 hektar brüt (2.742 hektar net) tarım alanının, Söğütlü Barajı ile de 4.815 hektar brüt (4.335,9 hektar net) tarım alanının sulanması planlanırken, ayrıca Adatepe Barajı için 2.487 hektar, Kavaktepe Barajı için de 1.955 hektarlık tarımsal alanın sulama suyu ihtiyacı Söğütlü Barajı’ndan sağlanacak.

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Necip 2 gün önce

Kavaktepe Barajı ne oldu demekten dilimizde tüy bitti sayın yetkili büyüklerimize sesleniyorum duyun lütfen.

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Halit Türk 2 gün önce

İş kuzey ilçeleri olunca nedense kaplumbağa hızıyla hizmet yapılıyor. Söz konusu k.Maraş ve çevresi olunca her şey anında yapılıyor. Yok böyle bir adalet yok böyle bir sistem kendimi bildim bileli bu barajlar yapılıyor. Anlaşılan Maraş bölgesi dolduda sıra bize geliyor bu sisteme isyanim var her şey elbistan için.

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