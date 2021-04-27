Söğütlü ve Geçit’te yollara parke taşı döşeniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı Söğütlü ve Geçit mahallelerindeki yollarda başlattığı kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Elbistan’a bağlı Geçit ve Söğütlü Mahallesi, Göksun ilçesi Tombak Mahallesi, Andırın ilçesi Başdoğan Mahallesi, Pazarcık ilçesi Kartalkaya ve Yukarıhöcüklü Mahalleleri yer alıyor. Ekipler Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi’nde toplamda 7 bin metrekare kilit parke çalışması ve Söğütlü Mahallesinde vatandaşların mezarlığa ulaşımını sağlayacak toplamda 3 bin 500 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştiriyor.

Göksun ilçesi Tombak Mahallesi’nde mahalle yolunu ana artere bağlayan yolda toplamda 5 bin metrekare parke yol yapılıyor.