Söğütlü için 22 firma yarıştı

Elbistan’ın hayat damarlarından biri olan Söğütlü Çayı için başlatılan Taşkın Koruma Projesi kapsamındaki inşaat ihalesi tamamlandı. Muhammen bedeli 15 milyon lira olan proje için 22 firma yarışırken, çalışmalar tamamlandığında Söğütlü Çayı yeni görüntüsü ile ilçeye renk katacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin son aşamasına gelindi. Söğütlü Çayı’nın taşkın riskinden korunması amacıyla gerçekleştirilen ihale kapsamında; 0+000-2+750 kilometreler arasında 2 bin 750 metre Harçlı Pere, 5 bin 338 adet Gabyon Şilte, 1 adet köprü ve 5 bin 500 metre korkuluk yapılacak.

Devlet Su İşleri’nin Ceyhan Nehri yatağında başlattığı temizlik çalışmalarının ardından, ikinci proje ise Söğütlü Çayı için geldi. Özellikle bahar aylarında yüksek debilere ulaşan Söğütlü Çayı, zaman zaman yatağa sığmayan sular nedeniyle taşkın riski oluştururken, bu soruna çözüm için harekete geçen DSİ, yeni bir projeyi hayata geçidi.

DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan ihale ile Taşkın Koruma Projesi kapsamında yapılacak işler ihale edildi. Yoğun katılımın olduğu ihalede 22 firma yarışırken, DSİ yönetimi yapacağı incelemenin ardından ihaleyi kazanan firmayı açıklayıp, sözleşme imzalayacak.

2017 bahar ayları ile birlikte Söğütlü Çayındaki çalışmaların başlayacağı tahmin edilirken, yapılacak işlemlerin ardından Söğütlü Çayı bataklık görünümünden kurtarılıp, modern ve temiz bir yapıya kavuşturulacak.

Battal Köprüsü ile Elbistan-Çoğulhan Karayolu üzerinde bulunan Termik Köprüsü arasını kapsayan çalışmalarda, Söğütlü Çayı yatağında 2 bin 750 metre harçlı pere (taş duvar) yapılacak. İhale kapsamında yapılan taş duvarlar ise, gabyon şilte ile kaplanacak ve her iki taraftaki taş duvarların üzerine korkuluk yapılacak.

İhale kapsamında yapılacak çalışmalarda bir de köprü yer alıyor. Köprü, Söğütlü Çayı’nın hemen yanında bulunan Gazi Mustafa Kemal Lisesi, Esentepe Ortaokulu ve Elbistan Anaokulu civarına yapılacak. Köprü ile öğrencilerin okullara ulaşımı sağlanırken, aynı zamanda araç trafiğine de açık olacak.