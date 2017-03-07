Söğütlü Çayı’nda taşkın riski ortadan kalkıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 204. Afşin Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dragline ekskavatörlerle Elbistan’da Söğütlü Çayı’nın Tepebaşı Caddesi ile Termik Caddesi arasında kalan bölgesinde taşkın riskine karşı yatak ve rüsubat temizliği çalışması başlattı.

Sallama kepçe olarak adlandırılan 3 adet dragline ekskavatörle sürdürülen çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi. Çay yatağındaki temizliğin ortaya çıkardığı güzel sonuç, havadan çekilen fotoğraflarla daha net ortaya çıktı.

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Elbistan’ı ikiye bölerek akan ve Ceyhan Nehri’ne karışan Söğütlü Çayı’ndaki yatak ıslahı çalışmaları, 2 yıldır aralıksız olarak sürüyor. İş makineleriyle sedde yükseltme çalışmaları yapılan çay yatağının genişliği de arttırılarak, su tutma kapasitesi kat be kat yükseltilmiş oldu. DSİ 204. Afşin Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmaların son bölümü Tepebaşı Caddesi ile Termik Caddesi arasında devam ediyor. Tepebaşı Köprüsü civarındaki çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 204. Afşin Şube Müdürü Hikmet Böke, personelden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Böke, çalışmayla ilgili olarak verdiği bilgide, “Söğütlü Çayı’nın kaynak noktası ve su havzasında kalan bölgelerdeki kar yükünün fazla olmasının doğuracağı sel, taşkın gibi olumsuzlukların önüne geçmek için başlatılan kapsamlı çalışma ile çay yatağının büyük bölümü, mevcut halinden kat kat fazla su taşıyacak şekilde genişletiliyor ve seddeler yükseltiliyor. Çayın yatağının çöp, kum, ot ve diğer yabancı maddelerden temizlenerek taşkın riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Çalışma ile seddeler yükseltilirken sazlıkların oluşturduğu görüntü kirliliği de tarihe karışacak” dedi.

DSİ 204. Afşin Şube Müdürlüğü’nün yaptığı bu çalışma, yaklaşık 4,5 kilometrelik şehir geçişinde hem taşkın riski ortadan kalkacak, hem de önümüzdeki günlerde başlayacak rekreasyon projesinin de ön hazırlığı olacak. Çalışmaların tümü birlikte değerlendirildiğinde Nurhak Dağı eteklerinden doğan ve çok sayıda yerleşim alanını geçtikten sonra Elbistan’da Ceyhan Nehri ile buluşan Söğütlü Çayı’nın hemen hemen hiçbir noktasında taşkın ya da sel riski olmayacak.

Rekreasyon projesi hayata geçiyor