Soğuktan korunmak isteyen vatandaş pencerelerde izolasyona yöneldi

Yalıtımda pencere izolasyonunun önemine dikkat çeken PVC ustası Alkaya şunları söyledi:

“Aşırı soğukların yaşandığı bu günlerde, dairelerin pencere ve balkon kapılarından soğuk alması ile ilgili tamirat talebinde artış gözlenmektedir. Yaptığımız iş, öncelikle kapı ve pencere kenarlarında çatlaklar meydana gelmiş ise, silikon ile kapatmaktır. Daha sonra pencerelerin kilit sistemlerinin bakımını yapıyoruz. Bazıları ayarlama ile düzelmektedir. Bazı pencere ve balkon kapılarında ise, kilitleme sistemlerinde tamiri mümkün olmayan hatalar var ise, kilitleme sistemlerini yeniliyoruz. İsteğe bağlı olarak, ısıcamın kanatlarını sökerek, kasayla tamamen bütünleşmesi için silikon ile dolduruyoruz.”

Ev satın alırken, pencerelere nasıl bir destek sacının kullanıldığının dahi sorulması gerektiğini vurgulayan Cuma Alkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ev satın alındıktan sonra, hiç akla gelmeyecek bir hususun eksikliği sonradan büyük sorunlar çıkartabilmektedir. PVC sisteminde en önemli hususların başında destek sacının kaç milimetre olduğudur. Standart olarak 1 mm kullanılmaktadır. Eğer büyük kanat ölçülerine sahip kapı ve pencere söz konusu ise, 2 veya 3 mm destek sacının kullanılması, kesinlikle kullanım ömrünü uzatmaktadır. Çok nadir de olsa, tamirat için gittiğim bazı evlerde ne yazık ki, destek sacının hiç kullanılmadığına şahit oluyorum. Destek sacı kullanılmayan PVC’nin hem ömrü kısa, hem de tamirat ile düzeltilmesi zordur. Kaba inşaat halinde ev satın alan veya müstakil ev yaptıranlara tavsiyem, PVC siparişi verirken, destek sacının 2 veya 3 mm olmasını talep etsinler. Gerekirse de fark ücreti ödesinler. Çünkü buna değecektir.”

Bireysel doğalgaza geçişin, izolasyonu ön plana çıkarttığına dikkat çeken Alkaya, son olarak, “Doğalgaz öncesi, apartmandaki herhangi bir malik kapıcıyı arayıp, üşüyorum iki torba kömür daha at diyebiliyordu. Şimdi ise, nereden soğuk geldiğine odaklandılar. Dış cephe yalıtımı yaptıranlar rahat bir kış geçiriyor. Aynı şekilde, pencereleri bakımlı olan ve soğuk almayanlar da, çok daha az doğalgaz tüketimi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.









