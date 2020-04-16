Şoförler Odası Başkanı Atalay: “Esnafımızın derdi artıyor”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gün geçtikçe daha da zor durumda kalan, taksiciler, köy minibüsleri, ilçeler arası yolcu taşıyıcıları, şehir içi hizmet veren araç sahipleri ile yolcu ve yük taşıyıcıların taleplerini bir kez daha gündeme getiren Başkan Atalay, kira, vergi, sigorta, kredi, ev kirası, yakıt borcu gibi giderlerin ödenmesinde yaşanan güçlüğe dikkati çekti.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, konu hakkında şunları söyledi:

“Koronavirüsün tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı acil durum ilan edilmiş, bu nedenle tüm dünyayı etkileyen Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde de koruyucu tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirler nedeniyle toplumumuzun büyük bir kesiminin olumsuz yönde etkilenmesi ile birlikte şoförler ve taşımacılık yapan iş sahipleri de büyük sıkıntılar çekmeye devam etmektedir.

Odamıza intikal eden taşımacı esnafımızın sorunlarını dile getirmek ve çözüm gerektiğini altını bir kez daha çizerek acil destek sağlamasının gerektiğini ilgili makamlara sunuyoruz. Okulların tatil edilmesi, servis hizmeti alan birçok işyerinin işçilerinin bir kısmına izin verilmesi gibi nedenlerle servis taşımacılığının durma noktasına geldiği, servis hizmeti veren esnafımızın çalışanlarına ücretlerini, SGK primleri ile vergilerini ve kredi taksitlerini ödeyemez duruma geldiler. Ayrıca, yakıt borçları arttı. Sigorta, vergiler, ev kirası, faturalar ve taksitler esnafımızın adeta belini büküyor. Devletimiz bu esnaflarımızın sesine kulak versin ve dertlere derman olsun. Bu acil durum devletimizden acil talebimizdir.

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin yolcu sayısındaki yüzde 60’lık aşırı düşüş, ciddi gelir kaybına sebebiyet verdiği ve esnafımızı borçlarını ödeyemez duruma getirdiği, zorunluluk dışında vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları nedeniyle taksi taşımacılığını da olumsuz yönde etkilediği, kredi ile aldığı aracının borcunu ödeyemez duruma getirdi.

İş olmadığı için evine ekmek götüremeyen yük taşıma hizmeti veren kamyon ve kamyonetçi esnafımızın, tedbirlerden en çok etkilenen kesimin olduğu anlaşılmıştır. Ülke olarak zor şartların, birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Ancak taşımacı esnafımızın bu süreci en az hasarla atlatması için taşımacı esnafımızın; SGK primlerinin, vergi borçlarının, kamu bankalarına olan kredi borçlarının, trafik idari para cezası ödemelerinin, belediye ruhsat, vize, su, elektrik, işgaliye telefon borçlarının ertelenmesi gerekmektedir.

Esnafımıza faizsiz kredi sağlanması, esnafımızın beyanname verme süresinin uzatılması hususlarında bir an önce gerekli adımların atılması ve gerçekleşebilmesi için, Hazine ve Maliye, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızdan yazılı talepte bulunuldu. Devletimiz yaşam derdine düşen insanlarımızın lütfen feryadını duysun.”