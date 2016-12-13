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Sobaya dökülen tiner parladı: 1’i ağır 2 yaralı

Elbistan’da Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde soba yakmak için kullanılan tinerin parlaması sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yanarak yaralandı.

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Sobaya dökülen tiner parladı: 1’i ağır 2 yaralı
 Elbistan’da Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde soba yakmak için kullanılan tinerin parlaması sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yanarak yaralandı.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok’taki bir işyerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki M.E., ısınmak için işyerinde bulunan sobayı yakmak istedi. Sobanın bir an önce yanması için tiner kullanan M.E.’nin, tineri sobaya dökmesi sonucu sobada parlama meydana geldi. M.E. ile işyeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen H.İ.G. (16) bir anda sobadan yükselen alevlerin arasında kaldı. Alevlerin etkisini kaybetmesiyle birlikte her iki çocuğa da işyerindeki ve çevre dükkanlardaki vatandaşlar müdahale etti. Talihsiz çocuklar, olay mahalline çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi acil serviste yapılan yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun yüzde 60’ı yanan M.E., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yüz kısmında ve kafa bölümünde yanıklar oluşan diğer yaralı H.İ.G.’nin ise tedavisinin Elbistan’da devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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MEHMET 1 hafta önce

Allah yardımcıları olsun Allah acil şifalar versin..

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vatandaş 1 hafta önce

büyük geçmişler olsun....

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vatandaş 1 hafta önce

büyük geçmişler olsun.aynı olay 1999 yılında gülbay tornada yaşandı biraz ibret almak lazım Allah acil şifalar versin....

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Ramazan 1 hafta önce

Allahacil şifalar versin her ikisinede

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Hüseyin 1 hafta önce

Büyük geçmiş olsun ayni olay abimin başınada geldi çok şükür fazla bisey olmadi Rabbim şifasıni versin

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isa kirik 1 hafta önce

Allah acil şifalar versin çok çok geçmiş olsun inşAllah düzelirsiniz

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mikail deveci 1 hafta önce

çok geçmiş olsun Allah acil şifalar versin inşAllah...

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Kasim meşe 4 gün önce

Allahina kurban olduğum murtaza kayinim Allah acil şifalar versin

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