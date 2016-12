Sobaya dökülen tiner parladı: 1’i ağır 2 yaralı

Elbistan’da Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde soba yakmak için kullanılan tinerin parlaması sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yanarak yaralandı.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok’taki bir işyerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki M.E., ısınmak için işyerinde bulunan sobayı yakmak istedi. Sobanın bir an önce yanması için tiner kullanan M.E.’nin, tineri sobaya dökmesi sonucu sobada parlama meydana geldi. M.E. ile işyeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen H.İ.G. (16) bir anda sobadan yükselen alevlerin arasında kaldı. Alevlerin etkisini kaybetmesiyle birlikte her iki çocuğa da işyerindeki ve çevre dükkanlardaki vatandaşlar müdahale etti. Talihsiz çocuklar, olay mahalline çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi acil serviste yapılan yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun yüzde 60’ı yanan M.E., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yüz kısmında ve kafa bölümünde yanıklar oluşan diğer yaralı H.İ.G.’nin ise tedavisinin Elbistan’da devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.