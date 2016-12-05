Sobadan zehirlendiler

Elbistan’da hafta sonunda etkili olan rüzgar, soba zehirlenmelerini de beraberinde getirdi. Esentepe Mahallesi’nde bir vatandaş, banyo sobasından sızan karbon monoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli vatandaş, banyo yapmak istedi. Bacası olmayan banyoya kurduğu sobayı yakan H.Y., sıcaklığı da arttırmak için sobaya kömür attı. Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen H.Y., bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hemen tedavi altına alınan H.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer bir soba zehirlenmesi ise Köprübaşı Mahallesi’nde yaşandı. Soba borusunun yerinden çıkması sonucu Y.B. ve G.B. isimli kardeşler zehirlendiler. Çocukların ağlaması sonucu durumdan haberdar olan ailesi, çocuklarını Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Burada yapılan tahlillerde kandaki karbonmonoksit değeri yüksek çıkan çocuklar, Kayseri’ye sevk edildiler.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



