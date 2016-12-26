Sobadan sızan gaz, zehirledi

Elbistan’da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen bir kişi, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kayseri’ye sevk edildi.

Kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığı Elbistan’da sobaların yakılmasıyla birlikte bacadan sızan karbon monoksit gazına bağlı zehirlenmelerde de artış yaşanıyor. Bu sinsi tehlikenin yaşandığı son adres ise ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi’ndeki bir ev oldu.

Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli vatandaş, sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kaldı. Yakınlarının fark etmesi üzerine Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan F.K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri’ye sevk edildi.

Yetkililer ise, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Soba zehirlenmelerinin yanlış kullanım, eksik bilgi ve ihmal yüzünden hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken yetkililer, zehirlenmelerin ölümle sonuçlanabileceğini vurguladılar.