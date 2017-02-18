Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sobadan sızan gaz, karı-kocanın sonu oldu

Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde sobadan sızan karbon monoksit gazı, karı-kocanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu haber kez okundu.

Sobadan sızan gaz, karı-kocanın sonu oldu

Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde sobadan sızan karbon monoksit gazı, karı-kocanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

83 yaşındaki Şerife Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken 84 yaşındaki eşi Mehmet Çelik ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları, Şerife ve Mehmet Çelik çiftinden haber alamayınca yaşadıkları evi kontrol etmek istedi. Tüm çabalarına rağmen çifte ulaşamayınca durum sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirildi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Çelik çiftini yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Şerife Çelik’in hayatını kaybettiği anlaşılırken eşi Mehmet Çelik’in ise güçlükle nefes alabildiği belirlendi. Hemen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’e sevk edildi. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle yaşamlarını yitiren karı-kocanın ölümü yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58