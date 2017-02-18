Sobadan sızan gaz, karı-kocanın sonu oldu

Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde sobadan sızan karbon monoksit gazı, karı-kocanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

83 yaşındaki Şerife Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken 84 yaşındaki eşi Mehmet Çelik ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları, Şerife ve Mehmet Çelik çiftinden haber alamayınca yaşadıkları evi kontrol etmek istedi. Tüm çabalarına rağmen çifte ulaşamayınca durum sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirildi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Çelik çiftini yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Şerife Çelik’in hayatını kaybettiği anlaşılırken eşi Mehmet Çelik’in ise güçlükle nefes alabildiği belirlendi. Hemen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’e sevk edildi. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle yaşamlarını yitiren karı-kocanın ölümü yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.