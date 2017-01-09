Sobadan sızan gaz aynı aileden 3 kişiyi zehirledi

Elbistan’da aynı aileden 3 kişi, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme olayı ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kalan H.Y. ile çocukları S.Y. ve E.Y.’de baş dönmesi, nefes darlığı ve kusma belirtileri görüldü. H.Y., durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen aile fertlerini, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.