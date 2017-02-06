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Sobadan sızan gaz aynı aileden 2 kişiyi zehirledi

Elbistan’da aynı aileden 2 kişi, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Sobadan sızan gaz aynı aileden 2 kişiyi zehirledi

Elbistan’da aynı aileden 2 kişi, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme olayı ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.F.D. ile C.D., gece ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kaldı. Baş dönmesi, nefes darlığı ve kusma belirtileri ile 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen ve tedavi altına alınan 2 kişinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. 

 

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