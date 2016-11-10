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Soba zehirlenmelerine dikkat

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, lodos nedeniyle oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

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Soba zehirlenmelerine dikkat

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, lodos nedeniyle oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Dr. Çıtak, gece yatmadan önce sobaya yakıt bırakılmaması, mümkünse söndürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Halk arasında soba zehirlenmeleri olarak bilinen karbomonoksit zehirlenmesi konusunda, özellikle lodos rüzgârının etkili olduğu bu günlerde halkımızın dikkatli olması, gece yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt bırakılmaması hatta mümkünse sobanın söndüğünden emin olunarak yatılması ve bacaların temizlenmesi önemle tavsiye olunur” uyarısında bulundu.

 

                                                                                                       

 

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