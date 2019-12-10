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SMMO ve ETSO’dan E-Dönüşüm semineri

Kahramanmaraş Serbest Mali Müşavirler Odası (SMMO) Elbistan Temsilciliği ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, E-Dönüşüm konulu bir eğitim semineri düzenlenecek. Eğitim semineri; 12 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.00’te Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilecek.

SMMO ve ETSO’dan E-Dönüşüm semineri

Kahramanmaraş Serbest Mali Müşavirler Odası (SMMO) Elbistan Temsilcisi Ekrem Doğan, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile işbirliği içerisinde bir eğitim semineri düzenlediklerini ifade ederek, seminere tüm mali müşavir ve muhasebeciler ile mükellefleri davet ettiklerini söyledi.

“E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura, E-İmza, KEP, E-Bordro, E-Mutabakat ve E-Yedeklemenin Mali Müşavir ve Muhasebecilere Sağladığı Avantajlar” konulu eğitim seminerinin EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. uzmanları tarafından sunulacağını belirten SMMO Elbistan Temsilcisi Ekrem Doğan, tüm mali müşavir ve muhasebeciler ile mükellefleri seminere davet ettiklerini söyledi.

 



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