Siyez buğdayının bulgura dönüşme yolculuğu başladı

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde kurulan dev kazanlarda kaynatılan siyez buğdayı, daha sonra değirmende bulgur haline getiriliyor. Siyez bulguru, istenilen boyutlarda paketlendikten sonra başta Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere Türkiye’nin birçok yerindeki sofraları süslüyor.

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde market işletmeciliği yapan Davut Er, siyez buğdayından bulgur üretimine 2 yıl önce şeker hastalığı olan müşterilerinin talebi ile başladığını söyledi.

Siyez buğdayının, genetiği değiştirilmemiş ata yadigarı bir buğday olduğunu belirten Er, “Siyez buğdayını sadece televizyondan gördüğümüz kadar biliyordum. Karaelbistan’da çiftçilik ve market işletmeciliği yapıyorum. 2 yıl önce mahallede işlettiğim markete gelen müşterilerim, siyez bulguru satıp satmadığımı sordu. Ben de bunun üzerine araştırma yaptım. Siyez buğdayının Kastamonu’da yetiştiğini öğrendim. Buradan tohumluk alarak, kendi arazime ektim. Şeker hastalarının tüketebildiği bu buğdayı, bulgura dönüştürmek çok zahmetli. Siyez buğdayı kabuklu olduğu için önce kabuğunun soyulması gerekiyor. Kabuğu soyulduktan sonra yıkıyoruz. Yıkanan buğdayları, kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonra da sererek kurutuyoruz. En son aşamada ise değirmene götürerek öğütüp bulgur haline getiriyoruz. Bu uzun ve oldukça fazla emek isteyen bir işlem. Ailecek 2 yıldır bu mevsimde organik siyez buğdayı bulgurunun sofralarda yer alması için ter döküyoruz” dedi.

Siyez bulguruna olan talebin her geçen gün arttığını kaydeden Davut Er, “Siyezi bulgura dönüştürdükten sonra çeşitli büyüklüklerde paketliyoruz. Bilen müşterilerimiz, işyerimize kadar geliyor. Aynı zamanda un olarak da satıyoruz. Elbistan ve çevre ilçeler haricinde en çok Kahramanmaraş ve Malatya’dan sipariş alıyoruz. Türkiye’nin değişik yerlerine de kargo ile bulgur gönderiyoruz. İlçede de telefonla bize ulaşanların evine kadar bulgurlarını götürüp teslim ediyoruz. Tarladan sofraya ulaşmasına kadar emek harcadığımız bir ürün. Talebin yoğun olması da bizleri sevindiriyor” ifadelerini kullandı.























