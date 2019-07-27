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Siyez buğdayı, özel makine ile un ve bulgura dönüşecek

Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü İlhan, 35 dekarlık tarlasından hasat ettiği 10 bin yıllık siyez buğdayı için kabuk soyma makinesi alarak vatandaşların hizmetine sundu.

Siyez buğdayı, özel makine ile un ve bulgura dönüşecek
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Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, hasadın ardından siyez buğdayından numune almak için çiftçi Lütfü İlhan'ı ziyaret etti. Genetiği değişmeyen buğday çeşidi olarak bilinen siyezden, Afşin'de normal şartların üstünde bir verim alındığını belirten Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt, "Kabaağaç mahallemizde çiftçilik yapan Lütfü İlhan, geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ektiği, bu yıl ise 35 dekar alana ekimini yaptığı siyez buğdayının hasadından sonra kendisine ziyaret gerçekleştirdik. Siyez buğdayı, 14 kromozomlu yapısını korumakla ve bilindiği üzere 10 bin yıldır genetiği değişmeyen buğday çeşidi olarak bilinmekte. Lütfü amcamız 35 dekarlık alanda ektiği siyez buğdayından 19 ton verim aldığını beyan etti. Bizlerde gelerek yerinde görmek istedik. Buğdayın hasadı tamamlanmış ve çitçimiz kendi imkanlarıyla temin ettiği makine ile siyez buğdayının kabuğunu soyarak tüketime sunmayı amaçlıyor” dedi.

Yapılacak araştırmaların ardından Afşin'de siyez buğdayı ekim alanlarının artabileceğini kaydeden Kurt, şunları söyledi:

“Alınan verimin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak durumu bakanlığımızla paylaştık. Bakanlığımız elde edilen verimin çok güzel olduğunu ve konunun araştırılmasını talep etti. Buradan numuneler alarak enstitülerimize göndereceğiz ve gerçek siyez özelliğini taşıyıp taşımadığının araştırmasını yapacağız. Normal şartlarda siyez buğdayının 1 dekarlık alandaki verimi 200 ile 250 kilo arasında. Afşin'de yapılan ekimde 35 dekarlık alanda 19 ton alındı ve bu 1 dekarlık alandan 540 ile 550 kilo verim alındığını ortaya koyuyor. Araştırma sonucunda buğday eğer gerçek siyez özelliklerine sahipse önümüzdeki yıl Afşin'de ekim alanlarının daha çok yaygınlaştırarak çiftçimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İlçemize siyez buğdayını getiren çiftçimize teşekkür ediyorum.”

4 yıl önce kendisine şeker hastalığı teşhisi konulduğunu, hastalıkla mücadelede siyez buğdayının önemli olduğunu öğrendikten sonra da bu ürünü yetiştirmeye başladığını vurgulayan çiftçi Lütfü İlhan da, “35 dekar alana ekimini yaptığımız siyez buğdayının hasadını tamamladık. Güzel bir verim aldık. 1 dekarlık alanda yaklaşık 550 ile 600 kilo gibi bir verim elde ettik. Buğdayın başaklanma döneminde bir dolu yağışı meydana geldi. Eğer bu doluya maruz kalmasaydık daha çok verim alacağımızı söyleyebilirim. Şuanda 35 dekarlık alanda 19 ton verim aldık ve bunu ifade ettiğimiz zaman çoğu insan inanmak istemiyor. Siyez buğdayını işlemek için Osmaniye'den soyma makinesi getirdik. Siyez buğdayını, un bulgur ve dövme haline getirerek Afşin ve Elbistan bölgesindeki vatandaşların hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.


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Vatandaş 4 hafta önce

Helal olsun tarla par. Yaz... bitti sıra buğdayda

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Afife 4 hafta önce

Bulgur. Almak. İstiyorum nasıl. İletişime. Gecebilirim

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Osman günay 4 hafta önce

Siyez Buğdayı için yeni makinamı yaptınız.değirmenler bunu un yapamıyormu.bulgur yapamıyormu.???????

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Hiç 4 hafta önce

Ne sırası ne buğdayı..adam gerçek buğday ekmiş işte..bırakın kazansın bölge halkı da üründen istifade etsin

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Nurefşan 4 hafta önce

Böyle insanlar yaygınlaşmalı,yolunuz açık olsun,tebrikler

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Müzeyyen doğan 4 hafta önce

Peki bu siyez buğdayı çölyak hastalarına da umut olur mu acaba ?

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. 4 hafta önce @Müzeyyen doğan

evet çölyak hastalarına birebir

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Vatandaş 4 hafta önce

Hayırlı satışlar olsun

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Eyyup Bozkurt 4 hafta önce

Allah razı olsun lütfi abi'den eski ekmeğin,unun,bulgurun vede kıymanın(kısır) tadını alacağız.darısı elbistanlılara.teşekkür ediyorum.elinize emeğinize sağlık.

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