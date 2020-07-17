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Siyez buğdayı için kabuk soyma hizmeti sunmaya başladı

Ata mirasımız 10 bin yıllık siyez buğdayını bölgede ilk kez eken Afşinli çiftçi Lütfü İlhan, un ve bulgur yapımı öncesinde gerekli olan kabuk soyma işlemi için makine alarak vatandaşların hizmetine sundu.

Siyez buğdayı için kabuk soyma hizmeti sunmaya başladı
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Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi’nde çiftçilik yapan Lütfü İlhan, 5 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. Yaptığı araştırma sonucunda siyez buğdayından yapılan bulgur ve unun, bu hastalıkla mücadeledeki faydasını öğrenen İlhan, 10 bin yıllık geçmişi bulunan ve genetiği değişmeyen siyez buğdayını ekmeye karar verdi. 35 dönümlük tarlaya siyez buğdayı eken İlhan, verim ve kalite yönünden de güzel sonuçlar elde etti. İlhan’ın bu adımı, bölgedeki diğer çiftçiler için de örnek oldu. Elbistan ve Ekinözü’nde siyez buğdayının ekim alanı arttı. İlhan, kabuğu soyulmadan un ya da bulguru yapılamayan siyez buğdayındaki bu sorunu çözmek için kabuk soyma makinesi alarak vatandaşların hizmetine sundu.

Bölgede ilk kez kendisi tarafından ekilen siyez buğdayının, yaygınlaşması üzerine kabuk soyma makinesi aldığını belirten çiftçi Lütfü İlhan, “Ata mirasımız siyez buğdayı, maalesef işlenmeden tüketilemiyor. Un ve bulgurunun yapılabilmesi için kabuğunun soyulması gerekiyor. Biz de ekim alanı yaygınlaşınca hemşerilerimize böyle bir hizmet sunmak istedik. Siyez buğdayını işlemek için kabuk soyma makinesi getirdik. Makine sayesinde buğday, kabuğundan tamamen ayrılarak işlemeye hazır hale geliyor. Bu buğdayı un, bulgur yapmak isteyen hemşerilerimize büyük kolaylık sunacağız. Şehir dışına gitmelerine gerek kalmayacak” dedi.

 


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Siyez Buğdayı Için Kabuk Soyma Hizmeti Sunmaya Başladı
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FATİH BEY 3 hafta önce

ELİNİZE EMEGİNİZE SAGLIK MİRASIMIZI KORUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKÜRLER

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Eyyup Altun 3 hafta önce

Helal olsun dayıma çok güzel bir çalışma

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Hikmet 3 hafta önce

10 bin yıl once kabuğunu mu soyuyorlarmiş

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