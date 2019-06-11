Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Ortaokul Siyer-i Nebi yarışmasında Elbistan’dan 3 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye genelinde ilk 100 içine girerek büyük bir başarı gösterdiler.

Ortaokul Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri okullarında takdim edildi.

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndan Rabia Zehra Doğan il 1.si, Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu'ndan Merve Dilara Şahan il 3.sü, Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok imam Hatip Ortaokulu’ndan Furkan Arslan il 4.sü ve Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndan Büşra Nur Tat il 5. si oldu. Özel Elbistan Final Ortaokulu’ndan Afranur İkbal Keleş Elbistan’da dereceye girme başarısı gösterdi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilcisi Enis Küsmüş, “Siyer-i Nebi sınavının Elbistan’da da yapılmasına katkı sağlayan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Şube Müdürü Alpaslan Ceran olmak üzere sınavın yapıldığı Şehit İsrafil Kargı İlkokulu Müdürü Paşa Yücel ve Müdür Yardımcıları Abdullah Sarıçiçek ile Levent Bulut beylere teşekkürlerimizi sunuyor sınavda başarılı olan öğrenci ve ailelerini tebrik ediyoruz” dedi.















