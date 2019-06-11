Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Anadolu Gençlik Derneği-Milli Gençlik Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ortaokul Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Ortaokul Siyer-i Nebi yarışmasında Elbistan’dan 3 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye genelinde ilk 100 içine girerek büyük bir başarı gösterdiler.

Ortaokul Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri okullarında takdim edildi.

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndan Rabia Zehra Doğan il 1.si, Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu'ndan Merve Dilara Şahan il 3.sü, Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok imam Hatip Ortaokulu’ndan Furkan Arslan il 4.sü ve Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndan Büşra Nur Tat il 5. si oldu. Özel Elbistan Final Ortaokulu’ndan Afranur İkbal Keleş Elbistan’da dereceye girme başarısı gösterdi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilcisi Enis Küsmüş, “Siyer-i Nebi sınavının Elbistan’da da yapılmasına katkı sağlayan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Şube Müdürü Alpaslan Ceran olmak üzere sınavın yapıldığı Şehit İsrafil Kargı İlkokulu Müdürü Paşa Yücel ve Müdür Yardımcıları Abdullah Sarıçiçek ile Levent Bulut beylere teşekkürlerimizi sunuyor sınavda başarılı olan öğrenci ve ailelerini tebrik ediyoruz” dedi.








Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Has elbistanli 2 saat önce

Allah Anadolu Genclik Derneği nden razı olsun Hiçbir resmi kurumdan maddi destek almadan kendi çabalarıyla cocuklarimizi maddi manevi olarak yetistirip vatana millete hayırlı bir evlat olmaları için cabaliyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 2 saat önce

MaşAllah Allah nazarlardan korusun. Basarilarinin devamı ni diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119