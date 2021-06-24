Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) her yıl ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Siyer-i Nebi yarışması bu yıl pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirildi. Yarışmaya Elbistan’daki öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin her yerinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı Siyer-i Nebi Yarışması’nda katılımcılar www.efendimizinizinde.com üzerinden online olarak eş zamanlı gerçekleştirilen yarışmada bilgilerini ölçtüler. AGD’nin geleneksel hale getirdiği Siyer-i Nebi Yarışması bu yıl online olarak düzenlendi. 2 Haziran’daki yarışmanın sonuçları açıklandı. Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Alagöz, Elbistan birinciliğinin yanı sıra Kahramanmaraş ikincisi oldu. Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencisi Hüseyin Altıntop da Elbistan ikincisi ve Kahramanmaraş üçüncüsü oldu. Dereceye giren öğrencilere 750 ve 500’er yüz liralık para ödülleri ile plaketleri verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilcisi Orhan Şireci, Elbistanlı öğrencilerin il genelindeki başarısının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Kaybedeni olmayan bir yarışma düzenlediklerini belirten Şireci, dereceye giren ve katılan tüm öğrencileri tebrik etti.