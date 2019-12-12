Siyer-i Nebi Yarışması'nda ter dökecekler

Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi Yarışması15 Aralık Pazar günü saat 11:00 da Şehit İsrafil Kargı İlkokulunda yapılacak.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elbistan Temsilcisi Enes Küsmüş, Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin lise öğrencisinin sınava başvurduğunu hatırlatarak Elbistan’da da 300 öğrencinin Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’ndaki sınavda ter dökeceğini kaydetti.

Küsmüş, yarışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yarışmanın Türkiye genelindeki bütün lise öğrencilerine yönelik olduğunu belirterek, "Bu yarışmadaki sorular, Peygamber Efendimizin (sav) hayatıyla ilgili sorulardan oluşacak ve belirlenen okulda, gözetmenler eşliğinde sınav yapılacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek. Alkol ve uyuşturucu kullanımında, suç işleme oranlarında istatistiki olarak büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı AGD olarak değerler eğitiminin uygulamaya konulduğu bir süreçte aziz milletimiz tarafından en büyük değer ve örnek model olarak kabul edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatının gençler tarafından daha iyi okunarak algılanması gerektiğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak ülkemiz sınırlarında bulunan bütün lise öğrencilerimize yönelik 'Siyer-i Nebi' yarışması düzenleyerek bunun sonucunda ahlaklı, milleti için çalışan, ailesini, eşini ve dostunu önemseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Küsmüş, şunları söyledi:

“Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, lise öğrencilerinin aidiyet duygularını pekiştirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatı hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamayı ve örnek bir nesil yetiştirmek. Sevgili Peygamber'imizin (sav) hayatının daha iyi öğrenilmesine yapılabilecek küçük bir katkıyı, en büyük bahtiyarlık kabul edenler bulunduğu müddetçe, Efendimiz (sav) hakkında daha birçok eser, program, yarışmalar vs. düzenlenecektir. Bu bağlamda günümüzde gerek uyuşturucu, alkol, sigara, gerek diziler vb. gençlerimizi ahlak ve maneviyatını tahrip etmektedir. Bizler milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirerek bu ifsadın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi Yarışması yaparak, liseli gençlerin Peygamber Efendimizin (sav) hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler sevgili Peygamberimizin (sav) razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.

15 Aralık Pazar Saat 11.00’de yapılacak olan sınav sonucunda Türkiye geneli, Kahramanmaraş ve Elbistan içerisinde olmak üzere 3 kulvarda ödül dağıtılacak. Sınav sonuçları 31 Aralık 2019 tarihinde açıklanacaktır. Sınava girecek olan öğrencilerimize başarı diliyoruz. Öğretmenlere, ailelere ve Şehit İsrafil Kargı İlkokulu müdürü Paşa Yücel başta olmak üzere müdür yardımcılarına destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.





