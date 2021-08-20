Siyah çekirdekte erken hasat uyarısı

Aybaklar Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, hasat için erken hareket eden çiftçileri uyararak, “Bir yıllık emeğinizi boşa çıkarmayın” uyarısında bulundu.

Uzun yıllardır yerli beyaz ay çekirdeği ekiminin yapıldığı Elbistan Ovası’nda çiftçiler, artan talep doğrultusunda siyah ay çekirdeğine yöneldi. İlçede son yıllarda ekim alanı hızla genişleyen siyah ay çekirdeği bu yıl yaklaşık 30 bin dekara ulaştı. Yerli ay çekirdeği ile birlikte toplamda 45 bin dekar ekim yapıldı. Normal hasat zamanı eylül ayını bulan siyah ay çekirdeğinde, iklimsel nedenlerden dolayı bazı çiftçiler erken hasada yöneldi.

Aybaklar Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, erken hasadın doğuracağı olumsuzluklara dikkat çekti.

Ülkede yoğun talep gören ve çerezlik olarak da çok sayıda ülkeye ihracatı yapılan siyah ay çekirdeğinde Elbistan’ın her geçen yıl daha da ön plana çıktığını hatırlatan Yıldırım, “İlk başlarda Çin’den ithal edilen siyah ay çekirdeğini kendimiz üretmek ve ithalatın önüne geçmek için 3 yıldır çalışmalar yapıyoruz. 2018 yılında deneme ekimlerinin başarılı olmasıyla birlikte ekim alanı da arttı ve bu yıl 30 bin dekara yaklaştık. Kalite ve verim konusunda çiftçimizi tatmin eden lezzet, verim ve kalite ile birlikte bu seviyelere ulaştık. Rekoltede de ithalata son verip ihracat yapacak seviyelere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Siyah ay çekirdeğinin yeterli hasat olgunluğuna ulaşmak için eylül ayının beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, erken hasadın doğurabileceği sorunlara dikkat çekti.

Erken hasadın verimde, hektolitrede ve dane sayısında kayba yol açacağını bildiren Aybaklar Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, “Erken hasadın getireceği birçok sıkıntı var. Çiftçilerimizin büyük umutlarla ekimini yaptığı ve bel bağladığı siyah ay çekirdeğinde 10 gün erken hasat yapılması dekar başına 30-40 kilogram verim kaybı anlamına geliyor. Çekirdeğin iç oranı da yeterli büyüklüğe ulaşmadığı için hektolitrede de 30 gram kayıp yaşanıyor. 50 gramda adet olarak baktığımızda hektolitre yüksek olduğunda 220 adet gelen ürün erken hasat yapıldığında hektolitrenin düşmesine bağlı olarak 50 gramda 250 adede düşüyor. Bu da ton başında çiftçinin kaybının 2 bin lira olması demek. Kilo bazında baktığımız zaman da bir kayıp söz konusu. Tüm bu rakamlar üst üste konulduğunda ortalama 350 kilogram verimi hesapladığımızda çiftçimizin dekara 1100 lira gibi bir zararı ortaya çıkacak. Verim kaybından dekara 700 lira, hektolitre oranından da 400 lira gibi bir zararla karşı karşıya kalacak.

Firma olarak, çiftçilerimizi hasatla ilgili sürekli bilgilendiriyoruz. Zamanında ve doğru hasat yöntemleri konusunda çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Çiftçimizin bir yıllık emeğinin karşılığını en iyi şekilde alması için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Tüm çiftçilerimize, bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.