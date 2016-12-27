Sivricehüyük’ü protesto amaçlı tüm etkinlikler yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliği, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehüyük Mahallesi’nde yapılan 25 bin kişi kapasiteli geçici barınma merkezine yönelik her türlü protesto etkinliğini 1 ay süreyle daha yasakladı.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1. Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde Suriye uyruklu misafirler için planlanan ve inşasına başlanılan 25.000 kişi kapasiteli geçici barınma merkezinin yapımına karşı geliştirilen hukuk dışı faaliyetler ile 25.03.2016 tarihinden itibaren gündemde tutulmaya çalışıldığı ve çeşitli eylem/etkinlikler (Kolluk Kuvvetini Yaralama, Kolluk Kuvvetine Direnme, taşlı, sopalı saldırı, Kanun'a aykırı toplantı, çadır kurarak ateş yakma, nöbet tutma vb.) yapıldığı ve yapılmaya çalışıldığı bilinmektedir.

2. Alınan istihbarı bilgiler, sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlar, geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticileri tarafından illegal faaliyet talimatı verilmesi göz önünde bulundurulduğunda; yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve toplumda çatışma ortamı yaratılmaya çalışılacağı değerlendirilmektedir.

3. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 29/12/2016-27/01/2017 tarihleri arasında il genelinde Sivricehüyük mahallesinde yapılan Geçici Barınma Merkezini protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma vb. etkinlikleri yasaklanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.”