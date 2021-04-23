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Site sakinlerinden 23 Nisan’a özel kutlama

Elbistan’da bir sitede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlaması yapıldı.

Site sakinlerinden 23 Nisan’a özel kutlama
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Elbistan’da bir sitede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlaması yapıldı.

Ceyhan Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar için özel olarak düzenlenen kutlama programında evlerin balkonları süslendi. Site içerisinde de dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Azerbaycan bayrakları açıldı. Meşalelerin yakıldığı kutlama programında site sakinleri hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Etkinlikte çocuklar ve ebeveynleri, ses sisteminden çalınan türkü ve şarkılara balkonlardan bayrak sallayarak eşlik etti.

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