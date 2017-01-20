Sis ve buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 7 yaralı

Elbistan’da sabah saatlerinde etkili olan aşırı sis ve buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. 7 aracın karıştığı trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Elbistan’da çoğu yaralamalı olan kazaların yaşandığı adres Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı oldu. Gece düşen kırağı, havanın da soğuk olması nedeniyle yollarda gizli buzlanmaya neden oldu. Gizli buzlanmaya sis de dahil olunca, sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler için kaza kaçınılmaz oldu.

Zincirleme trafik kazalarının ilki saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan devlet hastanesi istikametine ilerleyen Ali Yeşil idaresindeki 46 ED 232 plakalı otomobil, Karaelbistan Caddesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte orta refüjde bulunan yol tabelasına çarptı. Savrulan otomobil, önünde seyreden 46 EP 640 ve 46 VB 2012 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Yeşil yaralandı. Yaralı sürüye müdahale etmek için kaza mahalline itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıya müdahale ettiği sırada 46 EE 154 plakalı otomobili aynı yönde ilerleyen Ömer Koç, kaza yapan araçları ve itfaiye ekiplerini geç fark ederek 46 BR 284 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada, sürücü Koç ile araçta bulunan eşi Nurgül Koç yaralandı. Yaralılara, ilk müdahaleyi çevreden geçen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaptı. Yaralıların, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırdığı sırada 3.kaza meydana geldi.

Bulvarın karşı şeridinde yaşanan kazada Ali Pıçak yönetimindeki 46 VD 986 plakalı kamyonet buzlu yolda kayarak orta refüje çıktı. Orta refüjde bulunan beton elektrik direğini devirerek karşı şeride geçen araçta bulunan Vakkas Savur yaralandı. Sürücü Pıçak ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralanan Savur da ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı yol üzerinde kısa aralıklarla yaşanan trafik kazalarında isimleri öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Kazalar nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Karayolları 58. Şube ekipleri, başka kaza yaşanmaması için yollarda tuzlama çalışması yaptı.



