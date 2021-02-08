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Sis denizi manzarasına şahit olmak için Belen mevkiine koştular

Elbistan’da, gece-gündüz sıcaklığı arasındaki farkın artmasıyla birlikte tekrar görülen yoğun sisin oluşturduğu manzaraya tanık olmak isteyen çok sayıda vatandaş Belen mevkiine koştu.

Sis denizi manzarasına şahit olmak için Belen mevkiine koştular
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Vatandaşlar, şehri tamamen kaplayan yoğun sis tabakasında en güzel açıdan fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Elbistan’da Ocak ayı başında etkili olan ve radyasyon sisi olarak adlandırılan sis bulutu, yeniden şehrin tamamını kapladı. Her ne kadar adı radyasyon olarak belirlense de; açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın havanın soğuması ve çiğ noktasına düşmesinin doğurduğu bu ilginç meteorolojik olaya tanıklık etmeyen çok sayıda vatandaş, Belen mevkiine koştu. Cep telefonları ile şehrin üstünü kaplayan sis denizini fotoğraflayan vatandaşlar, Karadeniz’de yoğun olarak görülen bu ana tanıklık etmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirdiler.


 


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