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Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın acı günü

Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’nde ikamet eden annesi Navruz Şakalar hayatını kaybetti.

Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın acı günü
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 Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın annesi Navruz Şakalar, hayatını kaybetti. 79 yaşında olan Navruz Şakalar’ın cenazesi, 7 Şubat Cuma günü, Elbistan Ulu Cami’inde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılınarak Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’nde aile mezarlığına defnedilecek. Vali Şakalar’ın annesi Navruz Şakalar’ın taziyesi, Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi Kürsü Sokak’ta bulunan Gülşah Apartmanı’nda yapılacak.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri olarak Sayın Valimize ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Yerel Manşetler
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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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