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Sinirlendiği bankanın ATM’sini yakmak istedi

Afşin’de bir kişi, babasının borçları nedeniyle sinirlendiği bankanın ATM’sini ateşe verip yakmak istedi.

Sinirlendiği bankanın ATM’sini yakmak istedi
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Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, bir bankanın ATM’si benzin döktükten sonra ateşe verildi. ATM’yi kundaklayan zanlı ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ATM’yi söndürdü. Yangın sonrası ATM’de maddi hasar oluşurken, polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, araştırma sonunda ATM’yi ateşe veren kişinin 28 yaşındaki M.Ç. olduğu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin babasının borçları nedeniyle bankaya kızdığını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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