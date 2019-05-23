Sınırdaki maçı dostluk kazandı

Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar ve Nergele Mahalleleri’nde yaşarken Fransa ve İsviçre’ye göç edenler, gittikleri ülkelerde birlik ve beraberliklerini sağlamak, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla futbol takımı kurdu. Fransa’da Nergele/Gözpınar Spor ile İsviçre’de ise Güleler Ovası Spor (Male Gulan) kuruldu. Güleler Ovası Spor’un (Male Gulan) çalıştırıcılığını Dursun ve Bilal Kul yaparken Nergele Gözpınar Spor’u da Fedakar Kul maçlara hazırladı. Tamamı Gözpınar ve Nergelelilerden oluşan futbol takımları, İsviçre ile Fransa sınırındaki Rue de Michelfelden’de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi. 11 golün atıldığı karşılaşma 6-5 Nergele/Gözpınar Spor’un üstünlüğü ile sona erse de her iki takım da kazananın dostluk olması için sahaya çıktıklarını yineledi.

Maçla ilgili olarak değerlendirme yapan Male Gulan takımının çalıştırıcılarından Dursun Kul, birlik ve beraberlik adına güzel bir spor organizasyonuna imza attıklarını söyledi. Bölgede yaşayan çok sayıda akraba olmasına rağmen aralarındaki bağların zayıf kaldığını dile getiren Kul, spor sayesinde akrabalar, eş ve dostlar hep bir araya geldik. Akrabalık bağlarımızı kuvvetlendirdik. Gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Birbirimize sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için de böyle organizasyonlara ağırlık vereceğiz” dedi.























































































































































